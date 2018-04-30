Константин Генич: «Локомотив» знает свою задачу и будет ее выполнять

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Константин , как думаете, что помешало сегодня «Локомотиву» сегодня набрать очки? — Команда смотрелась неплохо, но не смогла реализовать свои опасные моменты. Все по-прежнему в ногах, головах игроков «Локомотива». Два очка — и они чемпионы России.

— Быть может, железнодорожники сегодня просто недооценили своего соперника? — Речь о недооценке не могла идти, ведь на кону чемпионский титул и звание чемпиона России. В таких играх команды даже не задумываются о подобном. «Локомотив» знает свою задачу и будет ее выполнять.