Константин Генич: «Локомотив» знает свою задачу и будет ее выполнять 

Смолов сорвал стоп-кран. И догнал Промеса
— Константин, как думаете, что помешало сегодня «Локомотиву» сегодня набрать очки? — Команда смотрелась неплохо, но не смогла реализовать свои опасные моменты. Все по-прежнему в ногах, головах игроков «Локомотива». Два очка — и они чемпионы России.
— Быть может, железнодорожники сегодня просто недооценили своего соперника? — Речь о недооценке не могла идти, ведь на кону чемпионский титул и звание чемпиона России. В таких играх команды даже не задумываются о подобном. «Локомотив» знает свою задачу и будет ее выполнять.
— Что нам делать, ждать чемпионства «Локомотива» в матче с "Зенитом"? — Далеко не факт, что железнодорожникам удастся одолеть питерцев, даже играя на своем поле. «Зенит» — команда, которая любит ставить палки в колеса, — приводит слова Генича "Евро-футбол". — Так что «Локомотив» не вправе рассчитывать на легкую прогулку. Клуб должен выходить на поле и доказывать свою состоятельность.