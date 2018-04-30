Ещё
Григорян: болел за «Локомотив», но «Краснодар» свою победу заслужил
Далее:
Читайте также:
Ещё

Григорян: болел за «Локомотив», но «Краснодар» свою победу заслужил 

Чемпионат.com 57 минут назад
Бывший главный тренер «Луча-Энергии» Александр Григорян поделился мнением о результате матча 28-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и «Локомотивом» (2:0).
«Мне «Локомотив» в этом сезоне импонирует, и их чемпионство было бы заслуженным. Краснодарцы сегодня были сильнее, и это, видимо, объективно. Я болел за «Локомотив» и если уж признаю, что соперник был лучше, то это очевидно.
Мне трудно судить, правильно ли назначили пенальти в ворота «Локомотива». Я бы этот пенальти не назначил. Но слава богу, что я не судья. С другой стороны, «Краснодар» свою победу заслужил», — сказал Григорян в эфире программы «Тотальный футбол».
Чемпионат.com: последние новости
10 интриг в преддверии открытия трансферного окна в КХЛ Сёмин: «Локомотиву» не хватает агрессии, есть волнение из-за лидерства Как играет «Реал» при Зидане. Чисто тактический разбор
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Родченков подал иск к Прохорову42
Российским легкоатлетам могут запретить выступать
Умерла 15-летняя российская сноубордистка59
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»304
«Краснодар» победил «Локомотив»
Видео
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение