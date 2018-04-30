Григорян: болел за «Локомотив», но «Краснодар» свою победу заслужил

Бывший главный тренер «Луча-Энергии» Александр Григорян поделился мнением о результате матча 28-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и «Локомотивом» (2:0).

«Мне «Локомотив» в этом сезоне импонирует, и их чемпионство было бы заслуженным. Краснодарцы сегодня были сильнее, и это, видимо, объективно. Я болел за «Локомотив» и если уж признаю, что соперник был лучше, то это очевидно.

Мне трудно судить, правильно ли назначили пенальти в ворота «Локомотива». Я бы этот пенальти не назначил. Но слава богу, что я не судья. С другой стороны, «Краснодар» свою победу заслужил», — сказал Григорян в эфире программы «Тотальный футбол».