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Анатолий Мещеряков: «Локо» поплатился за минутную расслабленность"
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Анатолий Мещеряков: «Локо» поплатился за минутную расслабленность" 

Спорт-Экспресс 55 минут назад
Фото: Спорт-Экспресс
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в интервью «СЭ» прокомментировал поражение команды от «Краснодара» (0:2) в матче 28-го тура чемпионата России. Представитель руководства железнодорожников выразил уверенность в том, что игроки проявят характер в двух оставшихся турах премьер-лиги.
"Локо" — чемпион? Смолов против!
— Есть ли вопросы к судейству? Был ли пенальти?
— Скажу честно. Пусть разбираются специалисты. У нас же есть соответствующие органы.
— То есть у вас не сложилось четкого впечатления — был пенальти или нет?
— Не комментирую.
— Результат игры закономерен?
— Я считаю, что команда боролась. Поплатились за минутную расслабленность. Но все еще впереди. «Локомотив» отличается характером. Думаю, в ближайшее время мы его проявим.
— Команда была в шаге от чемпионства. Теперь не сломается?
— Уверен, что нет! Да много было всяких комментариев по поводу шансов «Локомотива». Осталось две игры. Нормально движемся. Чемпионство? Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. У меня такой принцип. Будем готовиться к следующей встрече и постараемся показать свои лучшие качества. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Для завоевания чемпионского титула «Локомотиву» в двух последних турах необходимо набрать два очка. В 29-м туре «Локомотив» дома сыграет с "Зенитом" (5 мая, начало — 16.30 по московскому времени). В 30-м туре железнодорожники на выезде встретятся с тульским «Арсеналом» (13 мая, 14.00 по московскому времени).
Полностью интервью Мещерякова — скоро в «СЭ»
Краснодар — Локомотив
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