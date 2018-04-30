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«Краснодар» — «Локомотив». Смолов подарил футболку мальчику
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«Краснодар» — «Локомотив». Смолов подарил футболку мальчику 

Спорт-Экспресс 55 минут назад
Нападающий «Краснодара» Федор Смолов подарил футболку юному болельщику на матче 28-го тура чемпионата России против «Локомотива» (2:0). Форвард в течение одной минуты оформил дубль, а в концовке встречи был заменен.
Смолов подарил футболку мальчику… Но не тому. pic.twitter.com/wWPzlWFngZ
— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 30 апреля 2018 г.
Отметим, что один из персональных поклонников Смолова пришел на игру с портретом футболиста, который нарисовала его сестра. Однако получить сувенир от форварда сборной России ему не удалось.
Больше всех голам радовался этот мальчик. Его зовут Саша, а его сестра Настя нарисовала портрет Смолова. pic.twitter.com/HDSkmNaXnX
— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 30 апреля 2018 г.
Краснодар — Локомотив
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