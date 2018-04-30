«Краснодар» — «Локомотив». Смолов подарил футболку мальчику

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов подарил футболку юному болельщику на матче 28-го тура чемпионата России против «Локомотива» (2:0). Форвард в течение одной минуты оформил дубль, а в концовке встречи был заменен.

Смолов подарил футболку мальчику… Но не тому. pic.twitter.com/wWPzlWFngZ

— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 30 апреля 2018 г.

Отметим, что один из персональных поклонников Смолова пришел на игру с портретом футболиста, который нарисовала его сестра. Однако получить сувенир от форварда сборной России ему не удалось.

Больше всех голам радовался этот мальчик. Его зовут Саша, а его сестра Настя нарисовала портрет Смолова. pic.twitter.com/HDSkmNaXnX

— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 30 апреля 2018 г.

Краснодар — Локомотив

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