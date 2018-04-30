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Григорян: «Бавария» по содержанию игры ни грамма не уступит «Реалу»
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Григорян: «Бавария» по содержанию игры ни грамма не уступит «Реалу» 

SPORT24.ru 50 минут назад
Бывший главный тренер «Анжи» Александр Григорян поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча Лиги чемпионов между «Реалом» и «Баварией».
«Конечно, обидное поражение «Баварии» дома делает шансы «Реала» ощутимыми, но еще больше шансов испанцам дает количество травмированных и дисквалифицированных игроков у мюнхенцев, которые не смогут принять участие в матче. Трудно сказать, каким ресурсом будет пользоваться «Бавария», но, скажем так, ее скамейка запасных впечатляет. И независимо от того, будет ли оптимальный состав, сыгранность будет на максимальном уровне.
В том, что гости по содержанию игры ни грамма не уступят хозяевам, для меня прогнозируемо. Но с каким результатом завершится игра? Вроде бы напрашивается ничья, но трудно здесь предвосхитить события. Попробую довериться интуиции — результативная ничья и дальнейший проход «Реала», — цитирует Григоряна.
Ответная игра состоится 1 мая в Мадриде. Первый матч прошел 25 апреля в Мюнхене и завершился поражением «Баварии» со счетом 1:2.
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