Григорян: «Бавария» по содержанию игры ни грамма не уступит «Реалу»

Бывший главный тренер «Анжи» Александр Григорян поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча Лиги чемпионов между «Реалом» и «Баварией».

«Конечно, обидное поражение «Баварии» дома делает шансы «Реала» ощутимыми, но еще больше шансов испанцам дает количество травмированных и дисквалифицированных игроков у мюнхенцев, которые не смогут принять участие в матче. Трудно сказать, каким ресурсом будет пользоваться «Бавария», но, скажем так, ее скамейка запасных впечатляет. И независимо от того, будет ли оптимальный состав, сыгранность будет на максимальном уровне.

В том, что гости по содержанию игры ни грамма не уступят хозяевам, для меня прогнозируемо. Но с каким результатом завершится игра? Вроде бы напрашивается ничья, но трудно здесь предвосхитить события. Попробую довериться интуиции — результативная ничья и дальнейший проход «Реала», — цитирует Григоряна.

Ответная игра состоится 1 мая в Мадриде. Первый матч прошел 25 апреля в Мюнхене и завершился поражением «Баварии» со счетом 1:2.