Анатолий Мещеряков: «Встреча Геркуса с Анчелотти? Вброс»

"Локо" — чемпион? Смолов против!

— Сегодня появилась новость о том, что Геркус встречался с Анчелотти. Вброс?

— Вы сами ответили на свой вопрос. У нас почему-то считается, что все средства хороши. Претензий к тренеру, который сейчас возглавляет команду, нет. Он выполнил поставленные перед «Локомотивом» задачи, которые сформулировал Совет директоров.

— То есть «Локомотив» готов предложить новый контракт Семину, если тот решит остаться?

— А вдруг он уже решил? Все считают, что кто-то чего-то не решил. Но это же не те вещи, о которых все должны сразу узнавать. Будет время — будет и пища. Вы все узнаете.

— То есть не готовы сказать, предложит ли «Локомотив» Семину новый контракт или нет?

— Я еще раз говорю. На сегодняшний день тренер выполнил все задачи, которые поставил перед ним Совет директоров. Имеющий уши да услышит. ( Виталий АЙРАПЕТОВ

Для завоевания чемпионского титула «Локомотиву» в двух последних турах необходимо набрать два очка. В 29-м туре «Локомотив» дома сыграет с "Зенитом" (5 мая, начало — 16.30 по московскому времени). В 30-м туре железнодорожники на выезде встретятся с тульским «Арсеналом» (13 мая, 14.00 по московскому времени).

Полностью интервью Мещерякова — скоро в «СЭ»

Краснодар — Локомотив