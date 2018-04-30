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Анатолий Мещеряков: «Встреча Геркуса с Анчелотти? Вброс»
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Анатолий Мещеряков: «Встреча Геркуса с Анчелотти? Вброс» 

Спорт-Экспресс 46 минут назад
Фото: Спорт-Экспресс
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков после поражения от «Краснодара» (0:2) в матче 28-го тура чемпионата России сказал, что у руководства клуба нет претензий к главному тренеру команды Юрию Семину. Также он назвал вбросом информацию о встрече президента клуба Ильи Геркуса с известным итальянским специалистом Карло Анчелотти.
"Локо" — чемпион? Смолов против!
— Сегодня появилась новость о том, что Геркус встречался с Анчелотти. Вброс?
— Вы сами ответили на свой вопрос. У нас почему-то считается, что все средства хороши. Претензий к тренеру, который сейчас возглавляет команду, нет. Он выполнил поставленные перед «Локомотивом» задачи, которые сформулировал Совет директоров.
— То есть «Локомотив» готов предложить новый контракт Семину, если тот решит остаться?
— А вдруг он уже решил? Все считают, что кто-то чего-то не решил. Но это же не те вещи, о которых все должны сразу узнавать. Будет время — будет и пища. Вы все узнаете.
— То есть не готовы сказать, предложит ли «Локомотив» Семину новый контракт или нет?
— Я еще раз говорю. На сегодняшний день тренер выполнил все задачи, которые поставил перед ним Совет директоров. Имеющий уши да услышит. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Для завоевания чемпионского титула «Локомотиву» в двух последних турах необходимо набрать два очка. В 29-м туре «Локомотив» дома сыграет с "Зенитом" (5 мая, начало — 16.30 по московскому времени). В 30-м туре железнодорожники на выезде встретятся с тульским «Арсеналом» (13 мая, 14.00 по московскому времени).
Полностью интервью Мещерякова — скоро в «СЭ»
Краснодар — Локомотив
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