Сёмин: есть пятая колонна, которая не хочет, чтобы Сёмин продолжал работу 

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал информацию про то, что команду может возглавить Карло Анчелотти.
У специалиста спросили: «Перед финалом Кубка России в прошлом году, тоже было несколько новостей, что вас сменят. Сейчас новость про Анчелотти. У вас есть предположение о том, что кто-то не может нормально спать по ночам от мысли, что на фоне Манчини кто-то из российских тренеров может выиграть чемпионство?»
«Вы смотрели матч «Интера» и «Ювентуса»? Если бы видели ту замену, которую сделал там Спаллетти, то нашего тренера, наверное, после такого давно бы уже уволили. Это часть нашей жизни. По поводу того, что такие ситуации возникают, у нас есть пятая колонна, которая не особо хочет, чтобы Сёмин продолжал работать дальше. У нас — это где? У нас», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.