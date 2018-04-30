Сёмин: есть пятая колонна, которая не хочет, чтобы Сёмин продолжал работу

У специалиста спросили: «Перед финалом Кубка России в прошлом году, тоже было несколько новостей, что вас сменят. Сейчас новость про Анчелотти. У вас есть предположение о том, что кто-то не может нормально спать по ночам от мысли, что на фоне Манчини кто-то из российских тренеров может выиграть чемпионство?»