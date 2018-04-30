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Шалимов: ЦСКА и «Спартак» имеют психологическое преимущество перед «Локо»
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Шалимов: ЦСКА и «Спартак» имеют психологическое преимущество перед «Локо» 

Чемпионат.com 42 минуты назад
Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:0) в матче 28-го тура российской Премьер-Лиги.
«Мне кажется, сейчас небольшое психологическое преимущество перед «Локомотивом» имеют ЦСКА и „Спартак“. У ЦСКА больше половины игроков выигрывали чемпионат России, причём не единожды, «Спартак» побеждал в прошлом сезоне — тоже имеет подобный опыт. А в «Локомотиве», по-моему, один Денисов выигрывал чемпионат.
Миранчуки — отличные футболисты, Антон очень прибавил, но, когда до конца остаются три игры, важно, что происходит в голове. Сёмину нужно выбить эти мысли — чтобы игроки не думали о турнирных раскладах. Сегодня, при всём уважении к Миранчукам, они сыграли плохо. Плюс ещё много ошибался Ари. Эти ребята так много не ошибались никогда. И, конечно, в этом поучаствовали игроки «Краснодара», — сказал Шалимов в эфире программы «8-16».
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