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Геркус: «Локомотив» борется за чемпионство, немного терпения и всё будет
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Геркус: «Локомотив» борется за чемпионство, немного терпения и всё будет 

Чемпионат.com 35 минут назад
Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:2).
«Голов нет, но у нас были перекладины. Мы хорошо играли сегодня, вы же видели. Проверили себя, провели хороший матч. Пенальти было, формально, но давать такие пенальти в каждой игре не стоит. Что касается поддержки, то у нас на каждом домашнем матче отличная поддержка. Пожелаю болельщикам добраться домой хорошо, они молодцы — всегда нас великолепно поддерживают, мы это очень ценим. Настрой на победу сегодня не подорван, команда борется за чемпионство. Немного терпения и всё будет», -передаёт слова Геркуса корреспондент «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.
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