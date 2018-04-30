Геркус: «Локомотив» борется за чемпионство, немного терпения и всё будет 

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:2).
«Голов нет, но у нас были перекладины. Мы хорошо играли сегодня, вы же видели. Проверили себя, провели хороший матч. Пенальти было, формально, но давать такие пенальти в каждой игре не стоит. Что касается поддержки, то у нас на каждом домашнем матче отличная поддержка. Пожелаю болельщикам добраться домой хорошо, они молодцы — всегда нас великолепно поддерживают, мы это очень ценим. Настрой на победу сегодня не подорван, команда борется за чемпионство. Немного терпения и всё будет», -передаёт слова Геркуса корреспондент «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.