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Шишкин: у «Краснодара» не было цели лишить «Локо» медали, задача была выиграть
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Шишкин: у «Краснодара» не было цели лишить «Локо» медали, задача была выиграть 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Советский спорт
Полузащитник «Краснодара» Роман Шишкин прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:0) в матче 28-го тура РФПЛ.
«Не только я лишил «Локомотив» шанса стать сегодня чемпионом, а вся команда. Матч действительно получился не только у меня, но и у всех ребят. Да, «Локомотив» мог выиграть чемпионат, но у нас есть свои задачи, сами боремся за то, чтобы подняться повыше в турнирной таблице. Понятно, что я какую-то часть карьеры отдал «Локомотиву», со многими ребятами увиделся. Но это перевёрнутая страница, и сейчас я игрок «Краснодара». Мне хочется добиваться каких-то целей с этой командой. Поэтому очень рад, что выиграли, и не было какой-то определённой цели — лишить «Локомотив» медали. У нас была задача выиграть. Игра была достаточно интересной, особенно первый тайм это показал. Очень интенсивный темп, моменты имели обе команды. Поэтому было непросто играть в первом тайме. Что касается второго, то также надёжно сыграли в обороне и воспользовались ошибками соперника, забили два быстрых гола. Вытерпели всю игру и заслуженно победили. Очень приятно играть при такой атмосфере, на домашнем стадионе, он был забит. Огромное спасибо болельщикам за поддержку и вообще за то, что всегда нас поддерживают на этом стадионе. Почему при Мусаеве стали обыгрывать лидеров? Смена тренера всегда несёт эмоциональный подъём. Тренерам очень понравилось то, как мы работали, готовясь к этому матчу. В игре это видно. Тренировки у нас изменились, стали более конкретно готовиться к сопернику. Каждый понимает, что ему нужно делать на футбольном поле. Понятно, что период недолгий. Скоро конец сезона, потом сборы, и я думаю, что в следующем сезоне мы должны только прибавлять. Будем стараться выиграть два оставшихся матча. Дальше будем смотреть, как сыграют соперники в борьбе за Лигу чемпионов. Понятно, что хочется туда попасть. Постараемся сыграть так же, как сегодня, и попасть туда, куда хотим», — сказал Шишкин в эфире программы «8-16».
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