Мусаев: «Понимали, что можем извлечь выгоду из игры на флангах, потому что крайние защитники „Локо“ — бывшие нападающие»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после победы над «Локомотивом» (2:0) в 28-м туре чемпионата России выразил мнение, что игра с "Зенитом" (2:1) сложилась для команды сложнее. Поражение лишило «Локо» возможности досрочно оформить титул чемпиона России.

— Игра с «Зенитом» показалась сложнее, но сегодняшняя игра тоже потребовала больших усилий, — сказал Мусаев в эфире канала «Наш футбол». — Первый тайм был отличным по содержанию, по скоростям. Потом показалось, что мы проседаем в середине, поэтому передвинули Классона в глубину и выпустили на фланг молодого Сулейманова.

— В первом тайме было много акцента на левом фланге, правый практически не работал.

— Мы понимали, что можем извлечь выгоду из игры на флангах, потому что оба крайних защитника «Локо» — бывшие нападающие. Это и принесло нам победу. Но я согласен, был перекос на левый фланг. Во втором сбалансированно играли.

— В каждом матче вы чувствуете себя увереннее?

— Ничто не придает такой уверенности, как победы.