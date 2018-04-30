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Илья Геркус: «Лучшими были наши болельщики»
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Илья Геркус: «Лучшими были наши болельщики» 

Спорт-Экспресс 33 минуты назад
Президент «Локомотива» Илья Геркус после поражения от «Краснодара» (0:2) в матче 28-го тура чемпионата России поблагодарил болельщиков, которые поддерживали команду. Руководитель клуба отметил, что для завоевания золотых медалей премьер-лиги железнодорожникам осталось сделать последний шаг.
"Лучшими сегодня были наши болельщики, — написал в Инстаграме Геркус. — Спасибо всем, кто приехал в Краснодар, на площадь в Черкизове, кто болел за нас у экранов телевизоров. Увы, порадовать вас сегодня не удалось, но мы будем работать с удвоенной силой, чтобы сделать важный шаг. Последний шаг на пути к главному — он самый волнительный, где-то нервозный. Но, уверен, все вместе мы сможем сделать его!"
Напомним, для завоевания чемпионского титула «Локомотиву» в двух последних турах необходимо набрать два очка. В 29-м туре «Локомотив» дома сыграет с "Зенитом" (5 мая, начало — 16.30 по московскому времени). В 30-м туре железнодорожники на выезде встретятся с тульским «Арсеналом» (13 мая, 14.00 по московскому времени).
Лучшими сегодня были наши болельщики. Спасибо всем, кто приехал в Краснодар, на площадь в Черкизове, кто болел за нас у экранов телевизоров. Увы, порадовать вас сегодня не удалось, но мы будем работать с удвоенной силой, чтобы сделать важный шаг. Последний шаг #напутикглавному — он самый волнительный, где-то нервозный. Но, уверен, все вместе мы сможем сделать его! #Локомотив #Железновместе #ЯрчеПрошлого #ИльяГеркус #ФКЛокомотив #СамыйЛучшийКоллектив #ТолькоЛоко #ТолькоПобеда #напутикглавному
A post shared by Илья Геркус (@ilgerkus) on Apr 30, 2018 at 11:31am PDT  Краснодар — Локомотив
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