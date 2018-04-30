Шишкин: «С новым тренером в „Краснодаре“ каждый понимает, что делать на поле»

Необычный эпизод произошел в программе «8-16» на телеканале «Наш футбол», гостем которой на этой неделе стал бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов . Защитник краснодарской команды Роман Шишкин в прямом эфире дал интервью комментатору Нобелю Арустамяну, не зная, что Шалимов находится в студии. Арустамян спросил у Шишкина, что изменилось в «Краснодаре» после ухода Шалимова и назначения Мурада Мусаева исполняющим обязанности главного тренера.

«Смена тренера всегда несет эмоциональный подъем, что-то новое. Изменилось то, что у нас теперь другие тренировки, мы более конкретно готовимся к сопернику, каждый понимает, что ему делать на поле. Думаю, дальше будем только прибавлять», — сказал Шишкин.

Позже ведущий программы «8-16» Александр Шмурнов попросил Арустамяна передать Шишкину привет от Шалимова.

«И я передаю Игорю Михайловичу огромный привет. Все-таки в команду я переходил под его руководством. Чему-то научился у него. Огромное ему спасибо за работу, которую вместе проводили», — сказал Шишкин.