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Шишкин: «С новым тренером в „Краснодаре“ каждый понимает, что делать на поле»
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Шишкин: «С новым тренером в „Краснодаре“ каждый понимает, что делать на поле» 

SPORT24.ru 28 минут назад
Необычный эпизод произошел в программе «8-16» на телеканале «Наш футбол», гостем которой на этой неделе стал бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов. Защитник краснодарской команды Роман Шишкин в прямом эфире дал интервью комментатору Нобелю Арустамяну, не зная, что Шалимов находится в студии. Арустамян спросил у Шишкина, что изменилось в «Краснодаре» после ухода Шалимова и назначения Мурада Мусаева исполняющим обязанности главного тренера.
«Смена тренера всегда несет эмоциональный подъем, что-то новое. Изменилось то, что у нас теперь другие тренировки, мы более конкретно готовимся к сопернику, каждый понимает, что ему делать на поле. Думаю, дальше будем только прибавлять», — сказал Шишкин.
Позже ведущий программы «8-16» Александр Шмурнов попросил Арустамяна передать Шишкину привет от Шалимова.
«И я передаю Игорю Михайловичу огромный привет. Все-таки в команду я переходил под его руководством. Чему-то научился у него. Огромное ему спасибо за работу, которую вместе проводили», — сказал Шишкин.
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