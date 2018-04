Салах избежал наказания за попытку ударить соперника в лицо

Сообщалось, что дисциплинарный комитет взялся на рассмотрение данного инцидента.

Salah attempting to punch Martins Indi vs Stoke. Should be banned pic.twitter.com/ZhlOSH33FS

— Bald Keeper (@hazardfraud) 28 апреля 2018 г.

Тем не менее, как информирует Sky Sports, Футбольная ассоциация решила не выдвигать обвинения в сторону египтянина.

Таким образом, Салах сможет помочь своей команде в воскресном матче чемпионата Англии против «Челси».