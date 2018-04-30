Гранквист: «Краснодар» знал, как будет действовать «Локомотив»

Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист поделился мнением о матче 28-го тура РФПЛ против московского «Локомотива» (2:0).

— Первый тайм был неплох. Мы контролировали игру и создавали много моментов. «Локомотив» пытался подловить нас только на контратаках. Во втором тайме соперник стал более опасным, но мы успели забить. В дальнейшем в нашей игре было много перестроений, поэтому «Локо» не смог ничего нам противопоставить и использовать свои моменты.

Мы были готовы к выходу Ари. На установке и теоретических занятиях готовились к этому. Сильные его стороны мы хорошо знаем. Я счастлив, что мы не допустили его близко к нашим воротам. В целом, мы знали, как будет действовать соперник.

«Локомотив» мог стать чемпионом, но сегодня это не случилось. Обе команды сыграли хорошо, но мы были лучше. Остались две важные игры, которые мы обязаны выигрывать, чтобы выходить в Лигу чемпионов. Многое зависит не от нас, и дальше будет тяжело, но надо делать все возможное. Наши болельщики ещё увидят топовые команды.