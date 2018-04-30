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Коммерческий директор «Локомотива» отметил прирост болельщиков в течение нынешнего сезона
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Коммерческий директор «Локомотива» отметил прирост болельщиков в течение нынешнего сезона 

RT на русском 2 часа назад
Коммерческий директор футбольного клуба «Локомотив» Игорь Смирнов отметил прирост болельщиков в течение сезона-2017/18.
«В течение сезона мы отмечаем положительную динамику прироста болельщиков. На одни только предматчевые мероприятия приходит от 1500 человек, раньше их были сотни. Но останавливаться на достигнутом не собираемся. Наша цель — полная заполняемость трибуны даже на все матчи», — заявил Смирнов в беседе с RT.
Ранее он раскрыл секрет подготовки к домашнему матчу 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».
RT на русском: последние новости
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