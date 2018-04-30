Коммерческий директор «Локомотива» отметил прирост болельщиков в течение нынешнего сезона

«В течение сезона мы отмечаем положительную динамику прироста болельщиков. На одни только предматчевые мероприятия приходит от 1500 человек, раньше их были сотни. Но останавливаться на достигнутом не собираемся. Наша цель — полная заполняемость трибуны даже на все матчи», — заявил Смирнов в беседе с RT.