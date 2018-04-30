Радио «Наполи» анонсировало уход Сарри в «Челси»

Официальная радиостанция «Наполи» объявила, что главный тренер команды Маурицио Сарри может покинуть команду по завершении сезона. 59-летний специалист еще не продлил контракт с клубом. Он может уйти из команды, если до 31 мая будет выплачена неустойка в размере 8 миллионов евро.

Отмечается, что президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассматривает в качестве потенциального сменщика Сарри сразу несколько тренеров — Симоне Индзаги, Рафаэля Бенитеса Марко Джампаоло и Унаи Эмери. При этом приоритетным вариантом является наставник «Челси» Антонио Конте. По данным радиостанции, нынешний рулевой английского клуба хочет продолжить карьеру на родине. Вместе с тем, радио «Наполи» отмечает, что Конте придется пойти на сокращение зарплаты, если он хочет получить работу в Неаполе.

Напомним, неаполитанцы за три тура до конца чемпионата Италии отстают от идущего первым «Ювентуса» на 4 очка. Туринцам для завоевания седьмого титула подряд в трех оставшихся встречах будет достаточно двух побед.