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Синицын: «У „Краснодара“ была задача победить, а не помешать „Локомотиву“ взять золото»
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Синицын: «У „Краснодара“ была задача победить, а не помешать „Локомотиву“ взять золото» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Вратарь «Краснодара» Андрей Синицын прокомментировал домашнюю победу над «Локомотивом» (2:0). Исход игры помешал «Локо» досрочно оформить чемпионство в РФПЛ.
"Первый тайм был более психологически напряженным. Во втором я чуть расслабился и игра стала идти проще. Что касается Ари, мы долго играли вместе, поэтому знаем его сильные качества. Никаких сюрпризов сегодня не было.
Мы были готовы к тому, что «Локомотив» имеет в центре поля подбор хороших исполнителей с отличной техникой и ударом. Контратаки — наиболее сильная их сторона. Мы настраивались на такое развитие событий.
У «Краснодара» впереди еще две игры. Посмотрим, заявка ли это на Лигу чемпионов. Кто-то сегодня хотел стать чемпионом России, поэтому посмотрим. У нас задача была победить, а не помешать «Локомотиву» взять золото. Не очень правильно приехать и заявлять, что команда хочет здесь стать чемпионом. Это какое-то неуважение. Но мы просто хотели победить у лидера при домашних трибунах.
Сегодня нас хорошо поддерживали, вначале немного громче были болельщики гостей, но потом и наши фанаты включились", — передает слова Синицына корреспондент Sport24.ru Алина Матинян.
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