Граффити Александра Кокорина появилось на тестовых серверах PUBG

Разработчики PlayerUnknown’s Battlegrounds добавили 26 граффити от пользователей игры в тестовый клиент. Среди них три победителя опроса, который провели в группе PUBG Mail.Ru во «ВКонтакте». Одним из призеров конкурса стал футболист ФК «Зенит» — Александр Кокорин . Все рисунки появятся на зданиях карт Erangel и Miramar. Три победителя конкурса от PUBG Mail.Ru (граффити Кокорина первое):

Кроме граффити разработчики добавили в тестовый клиент отдельную опцию выбора европейского сервера и убрали стекла из окон с решетками на карте Erangel. Дополнения вошли в общий список обновления #12, которое добавили на тестовых серверах PUBG 26 апреля. Представители PUBG Corp. не сообщили дату выхода патча, но в группе PUBG Mail.Ru во «ВКонтакте» объявили, что граффити появятся в основном клиенте 3 мая. Александр Кокорин рассказал об увлечении PUBG в ноябре 2017 года. По словам нападающего, напряжение игра не снимает, но помогает занять время. В декабре того же года Кокорин вызвал бразильского футболиста Неймара на дуэль в CS:GO. Представитель ФК «Зенит» опубликовал в Instagram запись своего эйса с подписью «Жду тебя в лобби, Неймар» на испанском.