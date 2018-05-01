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Мюллер: «Все помнят, как в прошлом году „Реал“ победил, забив два гола из офсайда»
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Мюллер: «Все помнят, как в прошлом году „Реал“ победил, забив два гола из офсайда» 

SPORT24.ru 1 час назад
Нападающий «Баварии» Томас Мюллер накануне ответного матча с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов вспомнил прошлогодние ошибки арбитров в пользу мадридского клуба.
«Все помнят, как в прошлом году «Реал» победил, забив два гола из офсайда. А теперь это — пенальти в ворота «Ювентуса». Атмосфера не должна влиять на арбитров. Мы будем максимально сконцентрированы на игре, потому что уже и так находимся под огромным давлением», — приводит слова Мюллера Marca.
В первом полуфинальном матче «Бавария» уступила на своем после со счетом 1:2. Ответная игра состоится 1 мая в Мадриде.
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