Геркус: «Краснодар» проявил принципиальность, а «Локомотив» будет двигаться дальше"

Вы общались с командой в раздевалке в автобусе, раздевалке. Что сказалось на игре? Волнение, может, нервозность сказалась?

Да нет, хорошо играли. Имели моменты, перекладина была, о чем вообще разговор?

По пенальти есть вопрос?

Если давать такие пенальти, то они должны быть в каждой игре. Формально повод был для пенальти. Ну, вы все сами видели.

У вас была на каких-либо матчах РФПЛ такая поддержка, как сегодня?

У нас в каждом домашнем матче такая поддержка. А «Краснодар» — молодцы, проявили принципиальность, сыграли хорошо. Мы же будем двигаться дальше, продолжать сражаться в каждом поединке. Желаю нашим болельщикам без проблем добраться домой, сегодня они оказали нам отличную поддержку. Для нас это очень важно, мы это ценим.