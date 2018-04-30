Геркус: «Краснодар» проявил принципиальность, а «Локомотив» будет двигаться дальше" 

Президент «Локомотива» Илья Геркус оценил выступление своей команды в поединке с «Краснодаром» (0:2). Его слова приводят корреспонденты "Евро-Футбол.ру" Вячеслав Козырев и Кирилл Закатченко.
Вы общались с командой в раздевалке в автобусе, раздевалке. Что сказалось на игре? Волнение, может, нервозность сказалась?
Да нет, хорошо играли. Имели моменты, перекладина была, о чем вообще разговор?
По пенальти есть вопрос?
Если давать такие пенальти, то они должны быть в каждой игре. Формально повод был для пенальти. Ну, вы все сами видели.
У вас была на каких-либо матчах РФПЛ такая поддержка, как сегодня?
У нас в каждом домашнем матче такая поддержка. А «Краснодар» — молодцы, проявили принципиальность, сыграли хорошо. Мы же будем двигаться дальше, продолжать сражаться в каждом поединке. Желаю нашим болельщикам без проблем добраться домой, сегодня они оказали нам отличную поддержку. Для нас это очень важно, мы это ценим.