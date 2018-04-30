Ещё
Геркус: «Краснодар» проявил принципиальность, а «Локомотив» будет двигаться дальше"
Далее:
Читайте также:
Ещё

Геркус: «Краснодар» проявил принципиальность, а «Локомотив» будет двигаться дальше" 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Президент «Локомотива» Илья Геркус оценил выступление своей команды в поединке с «Краснодаром» (0:2). Его слова приводят корреспонденты "Евро-Футбол.ру" Вячеслав Козырев и Кирилл Закатченко.
Вы общались с командой в раздевалке в автобусе, раздевалке. Что сказалось на игре? Волнение, может, нервозность сказалась?
Да нет, хорошо играли. Имели моменты, перекладина была, о чем вообще разговор?
По пенальти есть вопрос?
Если давать такие пенальти, то они должны быть в каждой игре. Формально повод был для пенальти. Ну, вы все сами видели.
У вас была на каких-либо матчах РФПЛ такая поддержка, как сегодня?
У нас в каждом домашнем матче такая поддержка. А «Краснодар» — молодцы, проявили принципиальность, сыграли хорошо. Мы же будем двигаться дальше, продолжать сражаться в каждом поединке. Желаю нашим болельщикам без проблем добраться домой, сегодня они оказали нам отличную поддержку. Для нас это очень важно, мы это ценим.
Евро-футбол.Ру: последние новости
"Гинер всё купил, хотим Мусаева на следующий сезон", - мнения болельщиков "Краснодара" перед игрой с "Локомотивом" Селихов: "Нужно не плакать, а пытаться до конца исправлять ситуацию" Шишкин: "Не было какой-то определённой цели, чтобы именно лишить "Локомотива" золотых медалей"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российским легкоатлетам могут запретить выступать12
Умерла 15-летняя российская сноубордистка59
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»304
Родченков подал иск к Прохорову42
«Краснодар» победил «Локомотив»
Видео
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение