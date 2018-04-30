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Гранквист: ЧМ-2018 будет организован великолепно, иностранцам должно понравиться
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Гранквист: ЧМ-2018 будет организован великолепно, иностранцам должно понравиться 

ТАСС 1 час назад
КРАСНОДАР, 30 апреля. /ТАСС/. Чемпионат мира по футболу, который пройдет летом в России, будет организован на высоком уровне. Такое мнение журналистам высказал защитник сборной Швеции и «Краснодара» Андреас Гранквист.
"Я думаю, что все будет великолепно организовано — отели, стадионы. Не думаю, что иностранцы столкнутся с чем— то, что им не понравится или чего нужно избегать", — сказал Гранквист.
"Мне кажется, что это будет фантастический чемпионат мира. Для меня он важен, так как это первый такой турнир для меня. Также я буду очень рад приехать в Россию, я провел здесь пять лет", — добавил футболист.
Он также отметил, что считает самым серьезным соперником по группе сборную Германии. «Хотелось бы сыграть очень хорошо с командами Южной Кореи и Мексики, чтобы побороться за второе место в группе, а может быть — и за победу в чемпионате», — сказал футболист. Гранквист также добавил, что на турнире ему было бы интересно встретиться с командой Бразилии, которая является одной из фаворитов чемпионата.
"Я думаю, что у всей страны такие фантастические ожидания, потому что мы не попадали в финальную часть чемпионатов мира 12 лет", — отметил Гранквист. По его словам, сначала шведской команде надо выйти из группы. «А там посмотрим, что произойдет», — сказал защитник.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. На спортивных базах в Краснодарском крае будут проживать шесть сборных: Испания (в Краснодаре), Бразилия и Польша (в Сочи), Дания (в Анапе), Исландия и Швеция (в Геленджике).
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