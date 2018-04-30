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Курский «ЮЗГУ-Атом» второй год подряд завоевал бронзовые медали
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Курский «ЮЗГУ-Атом» второй год подряд завоевал бронзовые медали 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
В воскресенье завершился чемпионат России по волейболу среди женских команд высшей лиги «А», и представляющий Курскую область «ЮЗГУ-Атом», как и в прошлом сезоне, занял третье место и завоевал бронзовые медали
В заключительном 22-м туре курянки в родном спорткомплексе «Политех» принимали команду «Тюмень-ТюмГУ». За несколько часов до начала субботней игры стало известно, что главные конкурентки наших землячек — волейболистки «Приморочки» в этот день проиграли на своей площадке тульской «Тулице» — 1:3, и это означало, что в случае победы над «Тюменью-ТюмГУ» «ЮЗГУ-Атом» поднимался на второе место. Но наши девчата вышли на площадку какими-то излишне скованными, и игра пошла волнообразно. Первый сет курянки проиграли на «больше-меньше» — 25:27, а второй разгромной выиграли — 25:7. Но уже на старте третьей партии хозяйки помоста проигрывали — 1:6, и даже несколько раз приблизившись к гостям на одно очко — 8:9, 9:10, 10:11, 11:12, снова позволили сибирячкам убежать — 11:18 и проиграли сет — 20:25. Затем были уверенная победа в четвёртой партии — 25:18 и лидирование в пятой решающей — 13:10, но в концовке гости выиграли пять очков подряд, выиграв сет — 13:15 и матч — 2:3.
В воскресенье «Приморочка» в повторной игре взяла у «Тулицы» реванш за поражение накануне — 3:0 и обеспечила себе серебряные медали. А «ЮЗГУ-Атому», чтобы в итоге остаться на третьем месте, нужно было обязательно побеждать тюменскую команду во втором матче, иначе курянок по количеству набранных очков обошёл бы «Липецк-Индезит», дважды обыгравший в 22-м туре на своей площадке волейболисток «Олимпа» из Новосибирской области — 3:0, 3:0. А предшествовал воскресному матчу в Курске курьёз. Когда команды вышли на площадку, и диктор объявила: «Звучит гимн Российской Федерации», в зале вдруг воцарилась тишина — подвела звуки воспроизводящая аппаратура. Ситуацию спасли фанаты, которые громко запели в своём секторе гимн «а капелла», а следом его подхватили другие болельщики и волейболистки обеих команд и допели первый куплет и припев до конца. А игру курянки провели уверенно, выиграв — 25:15, 25:18, 25:17 и — 3:0. Лучшими игроками двух матчей были признаны Анна Куршина ("Тюмень-ТюмГУ") и Екатерина Тимошкова ("ЮЗГУ-Атом"). По традиции им вручили дипломы и памятные призы.
В итоге первое место в высшей лиге «А» заняла черповецкая «Северянка», одержавшая в 44 матчах 39 побед и набравшая 114 очков. На втором месте — «Приморочка» (31 победа, 95 очков), на третьем — «ЮЗГУ-Атом» (31, 87), а «Липецк-Индезит» остался на четвёртом (30, 88).
Сразу после окончания заключительного матча представители руководства Курской области и президент волейбольного клуба «ЮЗГУ-Атом» Сергей Токарев поздравили волейболисток с успешным завершением сезона. Что касается перспективы выхода в команды в Суперлигу, в интервью журналистам сразу после торжественной церемонии чествования прямого ответа на этот вопрос Сергей Токарев не дал, но пообещал, что очень скоро они узнают очень хорошие новости о курском волейболе. Подождем.
Олег Столбецов
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