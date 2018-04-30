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«Огромный штраф и 2–3 года бана»: экс-противник Канело — за суровое наказание
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«Огромный штраф и 2–3 года бана»: экс-противник Канело — за суровое наказание 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Несмотря на то, что недавний «волосяной тест» на кленбутерол Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО) показал негативный результат, его бывший соперник Райан Роудс (46-6, 31 КО) считает — это всё равно не умаляет факта, что Атлетическая комиссия штата Невада едва ли наказала мексиканца. По его мнению, шестимесячный бан для Канело от NSAC — «просто насмешка» и свидетельство того, что «деньги всё порешали» «Когда на таком ловят здесь, в Британии, это как минимум тянет от года до полутора лет отстранения. Штраф, конечно, большой, но для мультимиллионера Канело это копейки, а вот запрет на 6 месяцев — это прям „ай-яй-яй“ ему сделали чиновники». Когда бойцы применяют запрещённые препараты, чтобы усилиться, это криминал, заявил World Boxing News Роудз. Читайте также: Хорошо, но мало — Джейкобс о наказании для Канело Завершивший карьеру в 2012 году британец считает, что из дела Канело нужно было сделать пример того, что никто не может уйти от серьёзного наказания в случае проступка. «Саулю должны были влепить огромный штраф и два–три года дисквалификации, а не это попсовое наказание. Когда люди увидят такое, они подумают: хм, если я буду применять что-то запрещённое и меня подловят, то это конец карьере. Люди дважды подумают перед тем, чтобы химичиться», — подытожил Райан. 18 июня 2011 года Альварес в первой защите титула WBC в младшем среднем весе дожал-таки Роузда досрочно в начале 12-го раунда.
Напомним, матч-реванш Канело с лидером дивизиона Геннадием Головкиным был запланирован на 5 мая, но сорвался из-за проб Канело. В итоге GGG проведёт поединок против Ванеса Мартиросяна, а Канело будет поджидать его в сентябре. Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
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