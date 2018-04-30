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Эриксен повторил рекорд Адебайора в составе «Тоттенхэма»
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Эриксен повторил рекорд Адебайора в составе «Тоттенхэма» 

SPORT24.ru 1 час назад
В матче 36-го тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Уотфордом» полузащитник «шпор» Кристиан Эриксен отдал 11-ю голевую передачу в этом сезоне. На счету игрока также 10 забитых мячей.
Таким образом датчанин набрал 21 очко по системе гол+пас в национальном чемпионате в одном сезоне. Эриксен повторил достижение бывшего нападающего клуба Эммануэля Адебайора.
В сезоне-2011/12 тоголезец забил 17 мячей и отдал 11 передач. Теперь оба футболиста имеют больше 10 очков по количеству и забитых мячей, и результативных пасов в течение одного сезона АПЛ.
К перерыву матча «Тоттенхэм» — «Уотфорд» лондонцы ведут со счетом 1:0. После передачи Эриксена забил Деле Алли.
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