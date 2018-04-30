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Стал известен состав Норвегии на ЧМ-2018, Патрик Торесен отсутствует
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Стал известен состав Норвегии на ЧМ-2018, Патрик Торесен отсутствует 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Стал известен состав сборной Норвегии на чемпионат мира по хоккею-2018, который пройдёт в Дании. Напомним, ЧМ стартует 4 мая, финальная игра — 20 мая. Нападающий петербургского СКА Патрик Торесен отсутствует в составе сборной. Вратари: Хауген, Хаукеланд, Холм. Защитники: Булл, Бонсакен, Йеспеланд, Холос, Йоханенссен, Стром, Свём, Сорвик. Нападающие: Бастиансен, Форсберг, Хага, Хофф, Кристансен, Линдстрём, К. Олимб, М. Олимб, Ольсен, Роест, Роймарк, Сальстен, С. Торесен, Трёттнес.
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