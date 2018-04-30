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Анатолий Мещеряков: «Пятая колонна»? Семина не так поняли"
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Анатолий Мещеряков: «Пятая колонна»? Семина не так поняли" 

Спорт-Экспресс 58 минут назад
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал высказывание главного тренера Юрия Семина о «пятой колонне».
После поражения от «Краснодара» (0:2) в матче 28-го тура чемпионата России Семин выразил свое отношение к слухам о возможном приходе на его место Карло Анчелотти. Специалист сказал: «У нас есть пятая колонна, которая не особо хочет чтобы Семин продолжал дальше».
— Многие поняли слова Семина так, что против него пытаются вести борьбу изнутри клуба. Такое возможно?
— Думаю, главного тренера неправильно поняли. Это идет не из клуба. Больше мне сказать сейчас нечего. (Филипп ПАПЕНКОВ)
Юрий Семин: «Есть пятая колонна, которая не особо хочет, чтобы я работал дальше» // Анатолий Мещеряков: «Продление контракта Семина? Тренер выполнил все поставленные задачи» // Все о чемпионате России по футболу
Краснодар — Локомотив
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