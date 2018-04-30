Анатолий Мещеряков: «Пятая колонна»? Семина не так поняли"

После поражения от «Краснодара» (0:2) в матче 28-го тура чемпионата России Семин выразил свое отношение к слухам о возможном приходе на его место Карло Анчелотти . Специалист сказал: «У нас есть пятая колонна, которая не особо хочет чтобы Семин продолжал дальше».

— Многие поняли слова Семина так, что против него пытаются вести борьбу изнутри клуба. Такое возможно?

— Думаю, главного тренера неправильно поняли. Это идет не из клуба. Больше мне сказать сейчас нечего. ( Филипп ПАПЕНКОВ

Юрий Семин: «Есть пятая колонна, которая не особо хочет, чтобы я работал дальше» // Анатолий Мещеряков: «Продление контракта Семина? Тренер выполнил все поставленные задачи» // Все о чемпионате России по футболу

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