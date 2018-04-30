Инфантино предложил увеличить количество участников клубного ЧМ до 24 

В штаб-квартире ФИФА в Цюрихе состоялось заседание, на котором обсуждалась реформа клубного чемпионата мира. Президент организации Джанни Инфантино предложил расширить количество команд-участниц турнира. Об этом сообщает L'Equipe.
По мнению Инфантино, с 2021 года клубный ЧМ должен проводиться раз в четыре года, а количество участников должно возрасти с 7 до 24.
На данный момент турнир проводится ежегодно. В 2017-м году на турнире в ОАЭ приняли участие 7 команд из 6 конфедераций. Победу одержал мадридский ”Реал”, обыгравший в финале бразильский «Гремио» (1:0).
Как сообщает французское издание, идея Инфантино не была единогласно воспринята членами совета, а также представителями УЕФА. Ранее глава ФИФА предлагал увеличить количество участников клубного ЧМ до 32 команд.