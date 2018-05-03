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Моуринью: «Высоко оцениваю шансы Лукаку сыграть в финале Кубка Англии»
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Моуринью: «Высоко оцениваю шансы Лукаку сыграть в финале Кубка Англии» 

Евро-футбол.Ру 5 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал травму нападающего команды Ромелу Лукаку.
"Я уверен в том, что он не сможет принять участия в грядущем матче АПЛ с «Брайтоном», однако достаточно высоко оцениваю его шансы выйти на поле в финале Кубка Англии. Ромелу предстоит пройти несколько обследований, а значит потребуется больше времени. Сейчас же всё выглядит довольно позитивно", — отметил Моуринью на пресс-конференции.
В финале Кубка Англии 19 мая «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Челси».
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