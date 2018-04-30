Ещё
Владимир Эштреков: «Ничего страшного для „Локомотива“ не произошло»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Владимир Эштреков: «Ничего страшного для „Локомотива“ не произошло» 

Спорт-Экспресс 50 минут назад
Бывший тренер «Локомотива» Владимир Эштреков после матча 28-го тура чемпионата России между железнодорожниками и «Краснодаром» (0:2) отметил, что это поражение нельзя сваливать на одного Неманью Пейчиновича. Сербский защитник при счете 0:1 сразу после пропущенного мяча отдал поперечную передачу, которую перехватил Федор Смолов. Он воспользовался этой ошибкой и за две минуты оформил дубль.
— Почему результат получился для «Локомотива» таким неутешительным?
— Хочу сказать, что ничего страшного не произошло. Есть еще две встречи в запасе. Все можно решить в следующем матче при своих болельщиках. А что касается игры, были две ошибки футболистов «Локомотива». Можно сказать, что соперник заставил ошибаться, и эти огрехи повлияли на матч. Но что случилось — то случилось. «Локомотив» выглядел достойно. Единственное — не смог забить, хотя моменты были, но реализация подвела.
— Чем вызвана ошибка Пейчиновича, которая привела ко второму голу?
— Не хочется заострять внимание на этом эпизоде и сваливать все на Пейчиновича. Наверное, соперник вынудил совершить эту ошибку. То же самое произошло в моменте с пенальти. Но нельзя допускать такие оплошности. В своей штрафной надо быть аккуратнее. Непосредственно при выходе из обороны допускать ошибку на таком уровне нельзя. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Для завоевания чемпионского титула «Локомотиву» в двух последних турах необходимо набрать два очка. В 29-м туре «Локомотив» дома сыграет с "Зенитом" (5 мая, начало — 16.30 по московскому времени). В 30-м туре железнодорожники на выезде встретятся с тульским «Арсеналом» (13 мая, 14.00 по московскому времени).
Краснодар — Локомотив
Спорт-Экспресс: последние новости
"Каролина" уволила Рона Фрэнсиса Томас Мюллер: "Все помнят, что случилось в Мадриде в прошлом году — два гола "Реала" из офсайда" Гарт - единственный кандидат на пост главы ФССР
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российским легкоатлетам могут запретить выступать13
Умерла 15-летняя российская сноубордистка59
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»304
Родченков подал иск к Прохорову42
«Краснодар» победил «Локомотив»
Видео
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение