Владимир Эштреков: «Ничего страшного для „Локомотива“ не произошло»

Бывший тренер «Локомотива» Владимир Эштреков после матча 28-го тура чемпионата России между железнодорожниками и «Краснодаром» (0:2) отметил, что это поражение нельзя сваливать на одного Неманью Пейчиновича. Сербский защитник при счете 0:1 сразу после пропущенного мяча отдал поперечную передачу, которую перехватил Федор Смолов . Он воспользовался этой ошибкой и за две минуты оформил дубль.

— Почему результат получился для «Локомотива» таким неутешительным?

— Хочу сказать, что ничего страшного не произошло. Есть еще две встречи в запасе. Все можно решить в следующем матче при своих болельщиках. А что касается игры, были две ошибки футболистов «Локомотива». Можно сказать, что соперник заставил ошибаться, и эти огрехи повлияли на матч. Но что случилось — то случилось. «Локомотив» выглядел достойно. Единственное — не смог забить, хотя моменты были, но реализация подвела.

— Чем вызвана ошибка Пейчиновича, которая привела ко второму голу?

— Не хочется заострять внимание на этом эпизоде и сваливать все на Пейчиновича. Наверное, соперник вынудил совершить эту ошибку. То же самое произошло в моменте с пенальти. Но нельзя допускать такие оплошности. В своей штрафной надо быть аккуратнее. Непосредственно при выходе из обороны допускать ошибку на таком уровне нельзя. ( Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ

Для завоевания чемпионского титула «Локомотиву» в двух последних турах необходимо набрать два очка. В 29-м туре «Локомотив» дома сыграет с "Зенитом" (5 мая, начало — 16.30 по московскому времени). В 30-м туре железнодорожники на выезде встретятся с тульским «Арсеналом» (13 мая, 14.00 по московскому времени).

Краснодар — Локомотив