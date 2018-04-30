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Касорла хочет сыграть за «Арсенал» до конца нынешнего сезона
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Касорла хочет сыграть за «Арсенал» до конца нынешнего сезона 

SPORT24.ru 38 минут назад
Полузащитник лондонского «Арсенала» Санти Касорла надеется выйти на поле до конца нынешнего сезона. 33-летний испанец пропустил из-за череды травм 18 месяцев.
— Я с оптимизмом смотрю в будущее. Моя цель — сыграть до конца нынешнего сезона. После такой череды травм будет необходимо определенное время для того, чтобы набрать форму. Уходящий из «Арсенала» Арсен Венгер посвятил клубу всю свою жизнь. Я надеюсь, что его сменщику будет сопутствовать удача. В Англии очень чтят и уважают людей за их достижения в футболе. Недавнее чествование Венгера на «Олд Траффорд» подтверждает эти слова.
Контракт Касорлы с «Арсеналом» истекает после завершения нынешнего сезона, и пока неизвестно, будут ли «канониры» продлевать соглашение с игроком.
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