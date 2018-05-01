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Пике «одолжил» камеру у оператора во время чемпионского парада
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Пике «одолжил» камеру у оператора во время чемпионского парада 

Чемпионат.com 33 минуты назад
На следующей день после того, как «Барселона» досрочно оформила победу в чемпионате Испании, футболисты команды приняли участие в чемпионском параде. Защитник Жерар Пике при этом «одолжил» камеру у оператора и начал снимать происходящее вокруг.
Игроки забрались на крышу автобуса, который ездил по улицам Барселоны. Оттуда сине-гранатовые приветствовали своих болельщиков, которые заполнили улицы города.
В воскресенье, 29 апреля, «Барселона» обыграла «Депортиво» со счетом 4:2 в матче 35-го тура чемпионата Испании и досрочно гарантировала себе первое место в турнирной таблице.
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