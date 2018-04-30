Дмитрий Селюк: Перестаньте трогать Семина, он достояние болельщиков «Локо» 

«Перестаньте трогать Палыча. Он достояние болельщиков „Локомотива“, в отличие от многих, которые его пытаются столкнуть. Шпалыч, удачи! Вы этого достойны. Именно вам судьба должна послать золото», — написал Селюк в твиттере.
Перестаньте трогать Палыча! Он достояние болельщиков Локомотива, в отличие от многих, которые его пытаются столкнуть. Шпалыч, удачи! Вы этого достойны. Именно вам судьба должна послать золото. https://t.co/VfPnBeRTt7
— Dimitry Seluk (@dmitriseluk) 30 апреля 2018 г.
Ранее на пресс-конференции после матча с «Краснодаром» (0:2) Юрий Семин прокомментировал информацию о возможном назначении Карло Анчелотти, заявив следующее:
«Фейковые новости появляются перед каждой игрой. То Миранчук у нас уходит, то еще что-то. Я спокойно к этому отношусь. На меня такими вещами повлиять невозможно. Смотрели матч «Интер» — «Ювентус»? Если б наш тренер провел замену как Спаллетти, его бы уволили. Это часть жизни. У нас есть пятая колонна, которая не очень хочет, чтобы Семин продолжал дальше».
Напомним, «Локомотив» с 57-ю очками лидирует в турнирной таблице, а «Краснодар» расположился на пятой строчке, имея в активе на семь очков меньше.
В следующем туре «быки» 5 мая на выезде сыграют с командой «СКА-Хабаровск», а железнодорожники в этот же день примут «Зенит».