Ещё
Дмитрий Селюк: Перестаньте трогать Семина, он достояние болельщиков «Локо»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дмитрий Селюк: Перестаньте трогать Семина, он достояние болельщиков «Локо» 

Советский спорт 40 минут назад
«Перестаньте трогать Палыча. Он достояние болельщиков „Локомотива“, в отличие от многих, которые его пытаются столкнуть. Шпалыч, удачи! Вы этого достойны. Именно вам судьба должна послать золото», — написал Селюк в твиттере.
Перестаньте трогать Палыча! Он достояние болельщиков Локомотива, в отличие от многих, которые его пытаются столкнуть. Шпалыч, удачи! Вы этого достойны. Именно вам судьба должна послать золото. https://t.co/VfPnBeRTt7
— Dimitry Seluk (@dmitriseluk) 30 апреля 2018 г.
Ранее на пресс-конференции после матча с «Краснодаром» (0:2) Юрий Семин прокомментировал информацию о возможном назначении Карло Анчелотти, заявив следующее:
«Фейковые новости появляются перед каждой игрой. То Миранчук у нас уходит, то еще что-то. Я спокойно к этому отношусь. На меня такими вещами повлиять невозможно. Смотрели матч «Интер» — «Ювентус»? Если б наш тренер провел замену как Спаллетти, его бы уволили. Это часть жизни. У нас есть пятая колонна, которая не очень хочет, чтобы Семин продолжал дальше».
Напомним, «Локомотив» с 57-ю очками лидирует в турнирной таблице, а «Краснодар» расположился на пятой строчке, имея в активе на семь очков меньше.
В следующем туре «быки» 5 мая на выезде сыграют с командой «СКА-Хабаровск», а железнодорожники в этот же день примут «Зенит».
Советский спорт: последние новости
Перед матчем «Локомотив» – «Зенит» пройдет большой концерт рэпера L’One Ивелин Попов: «Рубину» не хватило наглости Сборная Украины прилетела в Каспийск на чемпионат Европы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российским легкоатлетам могут запретить выступать12
Умерла 15-летняя российская сноубордистка59
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»304
Родченков подал иск к Прохорову42
«Краснодар» победил «Локомотив»
Видео
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение