Дмитрий Селюк: Перестаньте трогать Семина, он достояние болельщиков «Локо»

«Перестаньте трогать Палыча. Он достояние болельщиков „Локомотива“, в отличие от многих, которые его пытаются столкнуть. Шпалыч, удачи! Вы этого достойны. Именно вам судьба должна послать золото», — написал Селюк в твиттере.

Перестаньте трогать Палыча! Он достояние болельщиков Локомотива, в отличие от многих, которые его пытаются столкнуть. Шпалыч, удачи! Вы этого достойны. Именно вам судьба должна послать золото. https://t.co/VfPnBeRTt7

— Dimitry Seluk (@dmitriseluk) 30 апреля 2018 г.

«Фейковые новости появляются перед каждой игрой. То Миранчук у нас уходит, то еще что-то. Я спокойно к этому отношусь. На меня такими вещами повлиять невозможно. Смотрели матч «Интер» — «Ювентус»? Если б наш тренер провел замену как Спаллетти, его бы уволили. Это часть жизни. У нас есть пятая колонна, которая не очень хочет, чтобы Семин продолжал дальше».

Напомним, «Локомотив» с 57-ю очками лидирует в турнирной таблице, а «Краснодар» расположился на пятой строчке, имея в активе на семь очков меньше.