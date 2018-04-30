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Гэри Невилл включил в команду сезона пять игроков «Ман Сити» и трех — «Ливерпуля»
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Гэри Невилл включил в команду сезона пять игроков «Ман Сити» и трех — «Ливерпуля» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Гэри Невилл назвал свой вариант команды года чемпионата Англии. В нее ветеран включил только одного игрока его родного клуба — вратаря Давида де Хеа. Наибольшее же представительство получили чемпионы страны и принципиальный соперник «МЮ» «Манчестер Сити» — 5 игроков.
Полностью команда года по версии Невилла выглядит следующим образом: де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Уокер ("Манчестер Сити"), Компани ("Манчестер Сити"), Фертонген ("Тоттенхэм"), Робертсон ("Ливерпуль") — Салах ("Ливерпуль") — Давид Сильва ("Манчестер Сити"), Де Брейне ("Манчестер Сити"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити") — Кейн ("Тоттенхэм"), Роберту Фирмину ("Ливерпуль").
Plenty of Liverpool and Man City stars in Gary Neville's Premier League XI! https://t.co/YBetx7rkgG pic.twitter.com/9tx6bp4PJc
— Goal (@goal) 30 апреля 2018 г.
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