«Тоттенхэм» на своём поле обыграл «Уотфорд»

В матче 36-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм Хотспур» принимал на своём поле «Уотфорд». Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Деле Алли и Гарри Кейн , которые отличились на 16-й и 48-й минутах соответственно. Таким образом, «Уотфорд» продлил до семи матчей свою серию без побед в АПЛ (пять поражений и две ничьи).

«Тоттенхэм» (71 очко) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, «Уотфорд» (38) находится на 12-й строчке.