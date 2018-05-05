Тренер сборной России оценил назначение Кокошкова на пост наставника «Финикса»

Тренер молодежной сборной России по баскетболу (U-20) Эдуард Рауд рассказал о сербском специалисте Игоре Кокошкове, ставшим первым тренером-европейцем в истории НБА. Слова Рауда приводят "Известия"

"Я много времени проводил с Игором Кокошковым. Очень интересно общаться с человеком, у которого такие познания. Он как баскетбольная энциклопедия.

Поражает глубина и объем знаний, а также возможность и способность применять это все на практике. Не могу не сказать и о его человеческих качествах — более открытого и доброго человека я не встречал", — сказал Рауд.

Ранее «Финикс» объявил о назначении Кокошкова на пост наставника команды.