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Тренер сборной России оценил назначение Кокошкова на пост наставника «Финикса»
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Тренер сборной России оценил назначение Кокошкова на пост наставника «Финикса» 

Газета.Ru 51 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Тренер молодежной сборной России по баскетболу (U-20) Эдуард Рауд рассказал о сербском специалисте Игоре Кокошкове, ставшим первым тренером-европейцем в истории НБА. Слова Рауда приводят "Известия".
"Я много времени проводил с Игором Кокошковым. Очень интересно общаться с человеком, у которого такие познания. Он как баскетбольная энциклопедия.
Поражает глубина и объем знаний, а также возможность и способность применять это все на практике. Не могу не сказать и о его человеческих качествах — более открытого и доброго человека я не встречал", — сказал Рауд.
Ранее «Финикс» объявил о назначении Кокошкова на пост наставника команды.
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