Воробьёв, Третьяк и Ротенберг — о сборной России на ЧМ-2018

Почему в сборной России нет чемпионов из «Ак Барса», а Илья Воробьёв до сих пор не избавился от приставки и.о. ?

Накануне отъезда в Данию сборная России собралась в Новогорске, где провела открытую тренировку для СМИ. Тренерский штаб отсеял группу игроков, в том числе обладателей Кубка Гагарина Станислава Галиева Владимира Ткачёва . После окончания тренировки Илья Воробьёв и руководители ФХР ответили на вопросы.

«Галиева и Ткачёва нет в сборной не из-за клубной принадлежности»

И.о. главного тренера сборной России Илья Воробьёв, для которого чемпионат мира в Дании станет дебютным, принял основной удар со стороны прессы на себя. — Как так получилось, что в сборной не осталось ни одного чемпиона из состава «Ак Барса»? — Галиева и Ткачёва нет в составе не из-за клубной принадлежности. Дело в том, насколько у них был сложный сезон. Они выжаты, уставшие. Эмоций уже нет у ребят, нет смысла что-то выдавливать.

— Кто будет капитаном команды? — Капитаном сборной будет Павел Дацюк — он вожак нашей молодой команды. Мы проверили много игроков, проанализировали. Многие из них никогда не играли на чемпионатах мира. — Как вообще проходила подготовка к мировому первенству? — Мы провели работу, проверили очень много игроков. Есть много ребят, которые не играли ни одного чемпионата мира. Все проанализировали, едем дальше. Посмотрели разные сочетания, велась работа по оптимизации состава. — Сколько человек из этого состава попадёт в окончательную заявку на чемпионат мира? — В Данию полетят 26 человек. Насчёт того, кто попадёт в окончательную заявку, у нас есть определённый план, но мы ещё думаем. — Вы ещё ждёте игроков из НХЛ? — Мы рассчитываем на эту команду, а что будет в НХЛ — это уже другая тема. Будем смотреть день ото дня.

— Впереди новый олимпийский цикл, а вы наигрываете Василия Кошечкина . Как же так? — У нас сплав молодости и опыта. Впереди — вожак, Паша Дацюк, а на воротах опытный Василий Кошечкин. Мы считаем правильное решение. Думаю, он достаточно отдохнул после плей-офф и Олимпиады. — Для вас лично этот чемпионат — первый в качестве главного тренера. С какими эмоциями отправляетесь в Данию? — Чувствую гордость и немного волнения.

«На Олимпиаде нам дали хороший урок»

Президент ФХР Владислав Третьяк проводит параллели с Олимпиадами в Лэйк-Плэсиде и Пхёнчхане и ставит перед сборной задачу занять в Копенгагене первое место. — Есть ли волнение перед чемпионатом мира? — Волнение всегда есть. Каждый спортсмен едет побеждать. На Олимпиаде нам дали хороший урок. С первого же матча настраиваем ребят на победу. Каждая мелочь важна. В олимпийский год бывало, что мы выигрывали Олимпиаду, но проигрывали чемпионат мира. Случалось и наоборот. Надо ломать традиции. Тем более, что многие ребята из этого составе не выигрывали золото мирового первенства.

— Вас не смущает, что у наших конкурентов гораздо больше игроков НХЛ? — На Олимпиаде в Лэйк-Плэсиде «Красная машина» громила всех, а потом проиграла студентам. Или взять немцев на последних Играх. Главное, чтобы тренерский штаб создал команду единомышленников. — Какая задача у сборной на чемпионат мира? — У нас всегда одна — первое место.

«Статус Воробьёва связан с нашим законодательством»

Вице-президент Роман Ротенберг ответил на технические вопросы и объяснил, почему Илья Воробьёв до сих пор не избавился от приставки и.о. — Далеко ли сборная будет жить от арены? — Сборная будет по традиции жить все вместе рядом с ареной. Бытовых вопросов у нас нет. Всё в рабочем порядке.

— На 9 мая запланированы какие-то мероприятия? — Разумеется. Мы не меняем своих традиций и ценим всё, что связано с нашей страной. Подробности расскажем позже. — Почему Илья Воробьёв едет в Данию с приставкой и.о. ? — Это технический момент, юридическая формулировка. В том числе это связано с нашим законодательством. Главный тренер — это тот, кто везёт команду на чемпионат мира. Не стоит концентрироваться на этом. Сейчас все мысли о нашей стране, нашей сборной. Предстоит огромный объем работы, который даёт результат. Это мы показали на Олимпиаде. — Избавится ли Воробьёв от приставки после чемпионата? — Это слишком далеко, мы так не загадываем. Фокусируемся на другом, на работе.