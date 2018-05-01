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«Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Уотфорд»
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«Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Уотфорд» 

Газета.Ru 57 минут назад
В матче 36-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм Хотспур» принимал на своем поле «Уотфорд». Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Об этом сообщает «Советский спорт».
В составе победителей забитые мячи на свой счет записали Деле Алли и Гарри Кейн, которые отличились на 16-й и 48-й минутах соответственно. Таким образом, «Уотфорд» продлил до семи матчей свою серию без побед в АПЛ (пять поражений и две ничьи).
"Тоттенхэм" (71 очко) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, «Уотфорд» (38) находится на 12-й строчке.
Англия — Премьер-лига. 36-й тур Тоттенхэм Хотспур (Лондон) — Уотфорд (Уотфорд)— 2: 0 Голы: 1:0 — Алли — 16, 2:0 — Кейн — 48
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