«Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Уотфорд»

В матче 36-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм Хотспур» принимал на своем поле «Уотфорд». Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Об этом сообщает «Советский спорт».

В составе победителей забитые мячи на свой счет записали Деле Алли и Гарри Кейн , которые отличились на 16-й и 48-й минутах соответственно. Таким образом, «Уотфорд» продлил до семи матчей свою серию без побед в АПЛ (пять поражений и две ничьи).

"Тоттенхэм" (71 очко) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, «Уотфорд» (38) находится на 12-й строчке.

Англия — Премьер-лига. 36-й тур Тоттенхэм Хотспур (Лондон) — Уотфорд (Уотфорд)— 2: 0 Голы: 1:0 — Алли — 16, 2:0 — Кейн — 48