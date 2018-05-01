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Биатлонистка Подчуфарова завершила карьеру
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Биатлонистка Подчуфарова завершила карьеру 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова объявила о завершении карьеры.
«Пока. Пора положить эту книгу на полку. Немножко грустно, конечно. Но с улыбкой! Было круто, очень…! Но приняв это решение, которое зрело уже давно, наконец-то, чувствуется облегчение. Всё время откладывала его, уходила в сторону, пыталась найти пути решения, идеи обхода, напролом и поперёк системы, иногда с кем-то, иногда одна, но снова и снова возвращалась к этим мыслям, последнее время с настораживающей регулярностью.
Спасибо тем, кто был рядом! Спасибо тем, кто будет рядом и дальше! Столько людей, хороших знакомых, или просто проходящих. Спасибо прекрасному времени!
Спасибо ТРЕНЕР! И ещё… простите.. ! Когда я увлечена, ничто не может остановить наверное этот запал; но последнее время удовольствия от дела не получала совсем.
Простите те, кого обидела словом или делом. Это не со зла. Скорее от обстоятельств в жизни, которые обостряют восприятие.
Простите те, чьих ожиданий не оправдала. По правде говоря, собственных ожиданий я частенько не оправдывала. Но шла дальше, снова и снова возвращаясь в замкнутый круг, который не давал мне двигаться вперёд последние пару лет.
Не хочу жалеть ни о чём! Есть чувство нереализованности, но есть и огромный снежный ком… всего. Мне не хватает увлечённости, мотивации и внутреннего запала идти с этим комом дальше. Скажем так, сейчас чувство увлеченности переносится в другую сферу.
Вообще-то, я всё равно буду где-то рядом. Столько идей назрело и хочется все это реализовывать! Спорт — ты мир, но этот мир, он такой многогранный. Спасибо всем, вы замечательные!» — написала Подчуфарова на своей странице в сети «Инстаграм».
Фото доступно в «инстаграме» Ольги Подчуфаровой.
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