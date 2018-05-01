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«Авеш» одолел «Эшторил»
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«Авеш» одолел «Эшторил» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
В рамках 32-го тура чемпионата Португалии «Авеш» на своём поле одержал минимальную победу над «Эшторилом».
"Авеш" — «Эшторил» — 1:0  Гол: Нилдо Петролина, 81 — 1:0.
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