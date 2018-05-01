«Авеш» одолел «Эшторил» 

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Стремительные падения: из еврокубковой зоны во второй дивизион

Голы Алли и Кейна принесли "Тоттенхэму" победу над "Уотфордом"

Месси помог "Барселоне" опередить "Реал" по количеству завоеванных трофеев, хотя до его дебюта за клуб "сливочные" серьезно опережали конкурента