Павел Погребняк: «В полуфинале Кубка УЕФА с „Баварией“ у меня залетало все»

Сегодня 10 лет с победы "Зенита" над «Баварией» (4:0) в полуфинале Кубка УЕФА . Интервью «СЭ» дал один из героев матча Павел Погребняк , который в той игре оформил дубль.

— Было какое-то предчувствие, что разорвете «Баварию»?

— Нет, ни в коем случае! Думал, все решит один гол. Мы были даже готовы к дополнительному времени. Никто не ожидал такого результата.

Поэтому Аршавин, пропускавший встречу из-за дисквалификации, после финального свистка сказал: «Я удивлен, в каком вы порядке! Я вам не нужен». В общем, посмеялись, пошутили. Естественно, куда же мы без него? (Улыбается.)

— 4:0 — счет по игре?

— У Клозе был хороший момент в дебюте — до моего гола. Тони не забил. Конечно, никто от нас такого не ждал. Но у меня тогда залетало все. Открыл счет, потом Зырянов продемонстрировал свое мастерство, и мы создали неплохой задел. ( Виталий АЙРАПЕТОВ