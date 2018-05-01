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Павел Погребняк: «В полуфинале Кубка УЕФА с „Баварией“ у меня залетало все»
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Павел Погребняк: «В полуфинале Кубка УЕФА с „Баварией“ у меня залетало все» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Сегодня 10 лет с победы "Зенита" над «Баварией» (4:0) в полуфинале Кубка УЕФА. Интервью «СЭ» дал один из героев матча Павел Погребняк, который в той игре оформил дубль.
— Было какое-то предчувствие, что разорвете «Баварию»?
— Нет, ни в коем случае! Думал, все решит один гол. Мы были даже готовы к дополнительному времени. Никто не ожидал такого результата.
Поэтому Аршавин, пропускавший встречу из-за дисквалификации, после финального свистка сказал: «Я удивлен, в каком вы порядке! Я вам не нужен». В общем, посмеялись, пошутили. Естественно, куда же мы без него? (Улыбается.)
— 4:0 — счет по игре?
— У Клозе был хороший момент в дебюте — до моего гола. Тони не забил. Конечно, никто от нас такого не ждал. Но у меня тогда залетало все. Открыл счет, потом Зырянов продемонстрировал свое мастерство, и мы создали неплохой задел. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Полная версия интервью Павла Погребняка — скоро на sport-express.ru
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