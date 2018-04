Федор Смолов: «Всех с победой!»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов поздравил с победой над «Локомотивом» (2:0) в 28-м туре чемпионата России. Форвард в этой игре сделал дубль.

"Всех с победой!" — написал Смолов в Инстаграме.

Всех с победой! @ricardolaborde bro wish u best of all🙌👨🏻

Публикация от Fedor Smolov (@smolovfedor_10) 30 Апр 2018 в 1:37 PDT