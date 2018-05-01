В Москву съехались рыцари XXI века

В Москве в эти дни можно окунуться в настоящее средневековье. В Коломенском проходит Международный фестиваль исторической реконструкции. В течение трех дней участникам предстоит пройти различные испытания, сообщает корреспондент «МИР 24» Написат Щамхалова.

Несмотря на то, что меч деревянный, удар ощутим даже под толстой броней. К слову, весят эти доспехи почти 40 кг. Биться в такой броне не так-то просто. Но без них на арену нельзя.

Каждый поединок — это месяцы подготовки. Участники реконструкции буквально живут своим увлечением. На него уходит почти все свободное время и деньги. Многие своими руками куют себе мечи и делают доспехи. При этом нужно не только искусно владеть клинком, но и быть уверенными наездниками.

Исторической реконструкцией увлекаются миллионы людей по всему миру. Но лишь единицы увлечены настолько, чтобы посвятить этому делу столько сил и времени. Кто-то самостоятельно кует меч и доспехи, другие изучают тонкости военного дела и биографии известных полководцев.

«Рыцари садятся верхом минимум пару раз в неделю для того, чтобы поддерживать форму, на этапе, когда они начинают, это нужно делать чаще. Кроме того, нужно ездить на турниры, чтобы сражаться с живым соперником и накапливать этот бойцовый опыт», — говорит герольд турнира Михаила Сусанова.

В этом году на рыцарский турнир съехались сильнейшие воины из России, Беларуси, Великобритании и Канады. Марк Амель из Торонто — один из самых опытных участников. Реконструкцией бывший военный увлекается больше 20 лет. Объездил полмира, а вот в России первый раз.

«Первое, что меня впечатлило здесь это организация и количество зрителей, людей, которым это действительно интересно. Я рад, что решил поучаствовать в турнире», — делится впечатлениями участник турнира из Канады Марк Амель.

Минчанин Дмитрий Свентицкий единственный, кто приехал со своим боевым конем. Перед поединком Магнуса тоже облачат в доспехи.

Турнир продлится три дня. Все это время здесь же будет разбит целый средневековый городок со своей кухней и мастерской. Победитель станет известен уже в среду после финального поединка.

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