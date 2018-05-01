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Уэйд и Райли прокомментировали высказывание Ильясовы о болельщиках «Майами»
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Уэйд и Райли прокомментировали высказывание Ильясовы о болельщиках «Майами» 

Чемпионат.com 35 минут назад
Защитник «Майами» Дуэйн Уэйд и президент клуба Пэт Райли прокомментировали высказывание форварда «Сиксерс» Эрсана Ильясовы о болельщиках флоридцев, сообщает Clutch Points.
Напомним, Ильясова заявил, что во время матчей четвертьфинала Восточной конференции в Майами зал был наполовину пустой.
«Позвольте мне извиниться за этого человека, которого большинство из вас даже не знает. Он не знает ничего лучше», — написал Уэйд в «твиттере».
«Мне все равно, что сказал Ильясова. У нас лучшие болельщики в мире. Просто они выпивают немного больше вина перед тем, как прийти на игру», — заявил Райли The Miami Herald.
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