Тупорылая акула прыгнула через ограду к четырехлетней девочке: видео

Инцидент произошел в австралийском штате Квинсленд. Кадры с места событий выложила в Интернет мать девочки.

В Австралии тупорылая акула перепрыгнула через надувную ограду и заплыла на общественный пляж, где купались отдыхающие. Инцидент произошел в штате Квинсленд.

Местная жительница рассказала, что хищную рыбу заметила ее четырехлетняя дочь, с которой она пошла купаться. Девочка хотела погрузиться в воду, но увидела акулу и передумала.

Ее мать сняла происходящее на видео и выложила запись в Facebook. Ролик уже успел набрать около 200 тысяч просмотров, еще около двух тысяч пользователей сделали репост этой записи.

Тупорылые акулы считаются одним из самых агрессивных видов акул и особо опасны для людей. Они способны заплывать в пресные воды и охотиться в прибрежных зонах.