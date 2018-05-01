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Тупорылая акула прыгнула через ограду к четырехлетней девочке: видео
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Тупорылая акула прыгнула через ограду к четырехлетней девочке: видео 

ТК «Звезда» 24 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Инцидент произошел в австралийском штате Квинсленд. Кадры с места событий выложила в Интернет мать девочки.
В Австралии тупорылая акула перепрыгнула через надувную ограду и заплыла на общественный пляж, где купались отдыхающие. Инцидент произошел в штате Квинсленд.
Местная жительница рассказала, что хищную рыбу заметила ее четырехлетняя дочь, с которой она пошла купаться. Девочка хотела погрузиться в воду, но увидела акулу и передумала.
Ее мать сняла происходящее на видео и выложила запись в Facebook. Ролик уже успел набрать около 200 тысяч просмотров, еще около двух тысяч пользователей сделали репост этой записи.
Тупорылые акулы считаются одним из самых агрессивных видов акул и особо опасны для людей. Они способны заплывать в пресные воды и охотиться в прибрежных зонах.
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