Игорь Ледяхов: Контролировали ход игры, но не хватило агрессии в атаке

«Игру можно назвать ничейной. Думаю, правда, что у нас было больше подходов к воротам. Не реализовали два голевых момента, контролировали ход игры, но не хватило агрессии в атаке. Поэтому, скорее всего, результат закономерный», — приводит слова Ледяхова официальный сайт «Ахмата».

Напомним, «Урал» с 37-ю очками занимает восьмое место в турнирной таблице, а «Ахмат» расположился двумя строчками ниже, имея в активе на два очка меньше.