Ещё
Игорь Ледяхов: Контролировали ход игры, но не хватило агрессии в атаке
Далее:
Читайте также:
Ещё

Игорь Ледяхов: Контролировали ход игры, но не хватило агрессии в атаке 

Советский спорт 1 час назад
«Игру можно назвать ничейной. Думаю, правда, что у нас было больше подходов к воротам. Не реализовали два голевых момента, контролировали ход игры, но не хватило агрессии в атаке. Поэтому, скорее всего, результат закономерный», — приводит слова Ледяхова официальный сайт «Ахмата».
Напомним, «Урал» с 37-ю очками занимает восьмое место в турнирной таблице, а «Ахмат» расположился двумя строчками ниже, имея в активе на два очка меньше.
В следующем туре грозненцы 7 мая на выезде сыграют с «Анжи», а подопечные Александра Тарханова днем ранее примут «Амкар».
Советский спорт: последние новости
Роман Шишкин: Не было цели лишить «Локомотив» золотой медали Поражение «Локомотива» от «Краснодара», завершение карьеры Подчуфаровой и чемпионский парад «Барселоны». Главные новости утра Белоруссия объявила состав на чемпионат мира
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Во Владивостоке встретили кубок ЧМ-2018
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»304
Российским легкоатлетам могут запретить выступать32
Биатлонистка Подчуфарова завершила карьеру
«Краснодар» победил «Локомотив»
Видео
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение