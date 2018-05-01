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Ледяхов: «Ахмату» не хватило свежести и агрессии»
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Ледяхов: «Ахмату» не хватило свежести и агрессии» 

SPORT24.ru 1 час назад
Исполняющий обязанности главного тренера «Ахмата» Игорь Ледяхов поделился мнением о домашнем матче 28-го тура РФПЛ против «Урала», который состоялся 30 апреля в Грозном и завершился со счетом 0:0.
”Игру можно назвать ничейной. Думаю, правда, что у нас было больше подходов к воротам. Не реализовали два голевых момента, контролировали ход игры, но не хватило агрессии в атаке. Возможно, не хватило свежести и агрессии. Поэтому, скорее всего, результат закономерный”, — цитирует Ледяхова официальный сайт «Ахмата».
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