Ледяхов: «Ахмату» не хватило свежести и агрессии»

Исполняющий обязанности главного тренера «Ахмата» Игорь Ледяхов поделился мнением о домашнем матче 28-го тура РФПЛ против «Урала», который состоялся 30 апреля в Грозном и завершился со счетом 0:0.

”Игру можно назвать ничейной. Думаю, правда, что у нас было больше подходов к воротам. Не реализовали два голевых момента, контролировали ход игры, но не хватило агрессии в атаке. Возможно, не хватило свежести и агрессии. Поэтому, скорее всего, результат закономерный”, — цитирует Ледяхова официальный сайт «Ахмата».