Александр Тарханов: «Результат матча с „Ахматом“ закономерный»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов после матча 28-го тура чемпионата России против «Ахмата» (0:0) отметил, что команды провели хорошую игру. По его словам, игрокам не хватило точности при реализации моментов.

— Думаю, игра была хорошая. «Ахмат», как и мы, хорошо оборонялся и атаковал, — приводит пресс-служба грозненцев слова Тарханова. — Думаю, результат закономерный. В первом тайме у обеих команд было по два голевых момента. А во втором тайме подходов к штрафной было много, но сыграть успешно в концовке моментов не удалось.

— Вы работали с «Ахматом» ранее, какие эмоции от возвращения в Грозный?

— Эмоции хорошие, я уже бывал тут несколько лет назад. Великолепный город, чистота, уют, доброжелательность. С Чечней меня связывает не только работа, но и друзья — и здесь, и в Москве, и в других местах. У меня с Чечней довольно близкие отношения.