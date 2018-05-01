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Александр Тарханов: «Результат матча с „Ахматом“ закономерный»
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Александр Тарханов: «Результат матча с „Ахматом“ закономерный» 

Спорт-Экспресс 16 минут назад
Главный тренер «Урала» Александр Тарханов после матча 28-го тура чемпионата России против «Ахмата» (0:0) отметил, что команды провели хорошую игру. По его словам, игрокам не хватило точности при реализации моментов.
— Думаю, игра была хорошая. «Ахмат», как и мы, хорошо оборонялся и атаковал, — приводит пресс-служба грозненцев слова Тарханова. — Думаю, результат закономерный. В первом тайме у обеих команд было по два голевых момента. А во втором тайме подходов к штрафной было много, но сыграть успешно в концовке моментов не удалось.
— Вы работали с «Ахматом» ранее, какие эмоции от возвращения в Грозный?
— Эмоции хорошие, я уже бывал тут несколько лет назад. Великолепный город, чистота, уют, доброжелательность. С Чечней меня связывает не только работа, но и друзья — и здесь, и в Москве, и в других местах. У меня с Чечней довольно близкие отношения.
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