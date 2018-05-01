Тарханов: «С Чечней меня связывает не только работа»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о гостевом матче 28-го тура РФПЛ против «Ахмата», который состоялся 30 апреля в Грозном и завершился со счетом 0:0.

”Думаю, игра была хорошая. «Ахмат», как и мы, хорошо оборонялся и атаковал. Думаю, результат закономерный. В первом тайме у обеих команд было по два голевых момента. А во втором тайме подходов к штрафной было много, но сыграть успешно в концовке моментов не удалось.

Какие эмоции от возвращения в Грозный? Эмоции хорошие, я уже бывал тут несколько лет назад. Великолепный город, чистота, уют, доброжелательность. С Чечней меня связывает не только работа, но и друзья, и здесь, и в Москве, и в других местах. У меня с Чечней довольно близкие отношения”, — цитирует Тарханова официальный сайт «Ахмата».