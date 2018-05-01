Погребняк: «В „Зените“ была самая сильная полузащита в Европе»

Бывший нападающий ”Зенита” Павел Погребняк поделился воспоминаниями о полуфинальном матче Кубка УЕФА против «Баварии», который состоялся 1 мая 2008 года и завершился победой петербургского клуба со счетом 4:0.

«У «Баварии» был сумасшедший состав. С этим глупо спорить. Мюнхенцы тогда смотрелись очень грозной командой. Хорошо, что в первой встрече нам помог автогол Лусио. После 1:1 на выезде у нас оставались неплохие шансы. Здорово, что все так сложилось. Мне удалось забить быстрый гол. А дальше уже сказалось мастерство и Зырянова, и Домингеса, и Файзулина, да и всей команды.

Оливера Кана сложно винить в пропущенных мячах. Объективно ему было тяжело парировать наши удары. Жаль, конечно, что это был его последний матч в еврокубках, а он пропустил четыре штуки. Но, на самом деле, Кан всегда являлся для нас легендой. Великий вратарь.

Верно ли умозаключение, что в том матче «Зенит» прежде всего переиграл «Баварию» в центре поля, в средней линии? Да, соглашусь. На тот момент в «Зените» была самая сильная полузащита в Европе.

Как реагировали на новости о том, что «Баварию» купила русская мафия? Наверное, такие разговоры могут, как правило, появляться только после побед российских команд. Даже не знаю, почему такое происходит. Тогда у нас не было никаких эмоций по поводу подобных публикаций. Просто все посмеялись и все. Бред какой-то», — цитирует Погребняка.

Состав «Зенита» в ответном матче с «Баварией»: Малафеев, Анюков, Крижанац, Широков, Горшков, Денисов (Ионов, 90+1), Зырянов, Тимощук, Файзулин, Домингес (Ли Хо, 89), Погребняк.